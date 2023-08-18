Бойцы тактической группы "Адам" поразили FPV-дроном российскую боевую машину пехоты в районе Курдюмовки под Бахмутом. Соответствующее видео опубликовали на канале соединения.

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Военные заявляют, что БМП захватчиков "неудачно припарковалась" и была поражена ударным дроном.

На видео можно заметить точное попадание в машину врага.

Тактическую группу "Адам" возглавляет легендарный танкист, полковник и Герой Украины Евгений Межевикин.

Украинский канал Deep State, который освещает войну РФ против Украины, утверждает, что БМП была подбита севернее от Курдюмовки в районе Бахмута.

В начале августа появилось видео, на котором ракетная система HIMARS бьет по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области.

Воины 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области.

11 августа 2023 года появилось видео с поражением оккупантов в Урожайном, вероятно, двумя высокоточными авиабомбами JDAM.

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