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Под Бахмутом "неудачно припарковалась" БМП россиян. В нее прилетел FPV-дрон "Адама": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 15:46
Попадание FPV-дрона в российскую БМП
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Бойцы тактической группы "Адам" поразили FPV-дроном российскую боевую машину пехоты в районе Курдюмовки под Бахмутом. Соответствующее видео опубликовали на канале соединения.

Военные заявляют, что БМП захватчиков "неудачно припарковалась" и была поражена ударным дроном.

На видео можно заметить точное попадание в машину врага. 

Тактическую группу "Адам" возглавляет легендарный танкист, полковник и Герой Украины Евгений Межевикин.

Украинский канал Deep State, который освещает войну РФ против Украины, утверждает, что БМП была подбита севернее от Курдюмовки в районе Бахмута.

Смотрите также: Украинские FPV-операторы взорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту – видео

Дмитрий Гриниченко
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