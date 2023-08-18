Бійці тактичної групи "Адам" вразили FPV-дроном російську бойову машину піхоти в районі Курдюмівки під Бахмутом. Відповідне відео було опубліковано на каналі з'єднання.

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Військові заявляють, що БМП загарбників "невдало припаркувалася" і була вражена ударним дроном.

На відео можна помітити точне влучання в машину ворога.

Тактичну групу "Адам" очолює легендарний танкіст, полковник та Герой України Євген Межевікін.

Український канал Deep State, який висвітлює війну РФ проти України, стверджує, що БМП була підбита на північ від Курдюмівки в районі Бахмута.

На початку серпня з'явилось відео, на якому ракетна система HIMARS б'є по російських загарбниках на острові Джарилгач на тимчасово окупованій Херсонщині.

Воїни 79 десантно-штурмової бригади знищили російську систему розмінування УР-77 на Донеччині.

11 серпня 2023 року з'явилось відео з ураженням окупантів в Урожайному, ймовірно, двома високоточними авіабомбами JDAM.

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