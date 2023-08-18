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Під Бахмутом "невдало припаркувалася" БМП росіян. В неї прилетів FPV-дрон групи "Адам": відео видео

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 15:46
Влучання FPV-дрона в російську БМП
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Бійці тактичної групи "Адам" вразили FPV-дроном російську бойову машину піхоти в районі Курдюмівки під Бахмутом. Відповідне відео було опубліковано на каналі з'єднання.

Військові заявляють, що БМП загарбників "невдало припаркувалася" і була вражена ударним дроном.

На відео можна помітити точне влучання в машину ворога.

Тактичну групу "Адам" очолює легендарний танкіст, полковник та Герой України Євген Межевікін.

Український канал Deep State, який висвітлює війну РФ проти України, стверджує, що БМП була підбита на північ від Курдюмівки в районі Бахмута.

Дивіться також: Українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту – відео

Дмитро Гриниченко
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