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Под Донецком десантники 79 бригады уничтожили пять танков и четыре БМП в одном бою: видео видео

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22.10.2023, 14:43
Уничтожение техники россиян
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В Донецкой области воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили в одном бою пять танков и четыре боевые машины пехоты. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования ДШВ.

Военные заявляют, что на рассвете россияне начали штурм позиций десантников — для эффекта полной неожиданности враг применил дымовую завесу. 

Разведка вовремя заместила выдвижение колонны врага, поэтому артиллерия начала бить по оккупантам. 

Когда враг подошел на необходимое расстояние, в бой вступили противотанкисты, которые прицельным огнем из противотанковых комплексов начали жечь технику армии РФ. 

Также в этом бою украинские воины применяли дроны-камикадзе и беспилотники со сбросами. 
  • 19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.
  • Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.
  • Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой. 

Смотрите также: Авдеевка. FPV-дрон уничтожил "Солнцепек" россиян. Видео детонации термобарических снарядов

Дмитрий Гриниченко
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Десантно-штурмовые войскавойнаДонбасспотери79 бригада

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