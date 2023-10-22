В Донецкой области воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили в одном бою пять танков и четыре боевые машины пехоты. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования ДШВ.

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Военные заявляют, что на рассвете россияне начали штурм позиций десантников — для эффекта полной неожиданности враг применил дымовую завесу.

Разведка вовремя заместила выдвижение колонны врага, поэтому артиллерия начала бить по оккупантам.

Когда враг подошел на необходимое расстояние, в бой вступили противотанкисты, которые прицельным огнем из противотанковых комплексов начали жечь технику армии РФ.

Также в этом бою украинские воины применяли дроны-камикадзе и беспилотники со сбросами. 19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.

Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой. Смотрите также: Авдеевка. FPV-дрон уничтожил "Солнцепек" россиян. Видео детонации термобарических снарядов

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