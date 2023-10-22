На Донеччині воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили в одному бою п'ять танків і чотири бойові машини піхоти. Відповідне відео опублікувала пресслужба командування ДШВ.

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Військові заявляють, що зранку росіяни розпочали штурм позицій десантників — для ефекту повної несподіванки ворог застосував димову завісу.

Розвідка вчасно помітила висування колони ворога, а тому артилерія почала бити по окупантах.

Коли ворог підійшов на необхідну відстань, до бою долучилися протитанкісти, які прицільним вогнем із протитанкових комплексів почали палити техніку армії РФ.

Також у цьому бою українські воїни застосовували дрони-камікадзе та безпілотники зі скидами.

19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.

Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

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