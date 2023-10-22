На Донеччині воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили в одному бою п'ять танків і чотири бойові машини піхоти. Відповідне відео опублікувала пресслужба командування ДШВ.
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Військові заявляють, що зранку росіяни розпочали штурм позицій десантників — для ефекту повної несподіванки ворог застосував димову завісу.
Розвідка вчасно помітила висування колони ворога, а тому артилерія почала бити по окупантах.
Коли ворог підійшов на необхідну відстань, до бою долучилися протитанкісти, які прицільним вогнем із протитанкових комплексів почали палити техніку армії РФ.
Також у цьому бою українські воїни застосовували дрони-камікадзе та безпілотники зі скидами.
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