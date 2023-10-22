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Під Донецьком десантники 79 бригади знищили п'ять танків та чотири БМП в одному бою: відео видео

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22.10.2023, 14:43
Знищення техніки росіян
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На Донеччині воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили в одному бою п'ять танків і чотири бойові машини піхоти. Відповідне відео опублікувала пресслужба командування ДШВ.

Військові заявляють, що зранку росіяни розпочали штурм позицій десантників — для ефекту повної несподіванки ворог застосував димову завісу.

Розвідка вчасно помітила висування колони ворога, а тому артилерія почала бити по окупантах.

Коли ворог підійшов на необхідну відстань, до бою долучилися протитанкісти, які прицільним вогнем із протитанкових комплексів почали палити техніку армії РФ.

Також у цьому бою українські воїни застосовували дрони-камікадзе та безпілотники зі скидами.
  • 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.
  • Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

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Дмитро Гриниченко
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