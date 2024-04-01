Под Хмельницким обезвредили полтонны взрывчатки из ракеты "Искандер М" – видео, фото

Взрывотехники полиции Хмельницкой области на днях обезвредили почти пол тонны взрывчатого вещества, содержавшегося в не детонированной ракете оккупантов Искандер М. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

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Как отметили в правоохранительном органе, российскую цель сбили силы ПВО в Шепетовском районе при обстреле региона.



Ракета упала недалеко от одного из сел Полонской территориальной громады, из-за чего появилась значительная угроза для местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы.

Там подчеркнули, что сотрудники полиции обезвредили взрывчатое вещество прямо на месте падения.

Фото: полиция Хмельницкой области

Фото: полиция Хмельницкой области

Фото: полиция Хмельницкой области

Фото: полиция Хмельницкой области