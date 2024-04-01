На Хмельниччині знешкодили пів тонни вибухівки з нездетонованої ракети "Іскандер М" – відео, фото
Вибухотехніки поліції Хмельниччини днями знешкодили майже півтонни вибухової речовини, яка містилась у нездетонованій ракеті окупантів "Іскандер М". Про це повідомили в пресслужбі поліції Хмельницької області.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Як зазначили у правоохоронному органі, російську ціль збили сили протиповітряної оборони у Шепетівському районі під час обстрілу регіону.
Ракета впала неподалік одного із сіл Полонської територіальної громади, через що з'явилася значна загроза для місцевих жителів, йдеться у повідомленні пресслужби.
Там наголосили, що працівники поліції знешкодили вибухову речовину прямо на місці падіння.
- 29 березня Росія атакувала регіони України різними типами озброєння, внаслідок чого пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.
- Командувач Повітряних сил повідомив, що під час масованого російського обстрілу українських міст ППО збило, зокрема, й дві балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму.
- В обладміністрації повідомили, що через атаку РФ на Хмельниччині пошкоджено приватні житлові будинки та приміщення басейну дитячого табору.