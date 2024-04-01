На Хмельниччині знешкодили пів тонни вибухівки з нездетонованої ракети "Іскандер М" – відео, фото

Вибухотехніки поліції Хмельниччини днями знешкодили майже півтонни вибухової речовини, яка містилась у нездетонованій ракеті окупантів "Іскандер М". Про це повідомили в пресслужбі поліції Хмельницької області.

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Як зазначили у правоохоронному органі, російську ціль збили сили протиповітряної оборони у Шепетівському районі під час обстрілу регіону.

Ракета впала неподалік одного із сіл Полонської територіальної громади, через що з'явилася значна загроза для місцевих жителів, йдеться у повідомленні пресслужби.

Там наголосили, що працівники поліції знешкодили вибухову речовину прямо на місці падіння.

Фото: поліція Хмельницької області

Фото: поліція Хмельницької області

Фото: поліція Хмельницької області

Фото: поліція Хмельницької області