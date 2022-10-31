Пограничники остановили вражеский штурм в Донецкой области и пополнили обменный фонд российским военнослужащим. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На южном направлении Донецкой области под прикрытием боевых машин оккупанты начали наступление на украинские позиции. К штурму россияне готовились в течение двух часов, но это им не помогло: вражескую пехоту пограничники рассеяли, а БМП противника уничтожили вместе с экипажем, сообщают в Госпогранслужбе.

Также в ГПСУ подчеркнули, что во время отступления российские войска "как всегда оставляли своих", и украинские защитники взяли в плен раненого контрактника.

В последние недели президент Владимир Зеленский неоднократно призывал украинские силы обороны брать в плен больше россиян, чтобы пополнять обменный фонд.

Смотрите также: ВСУ захватили БТР россиян без единого выстрела: те спали в палатке – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.