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Пограничники отбили штурм россиян, уничтожили БМП с экипажем и взяли пленного – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 16:30
Видео: ГПСУ
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Пограничники остановили вражеский штурм в Донецкой области и пополнили обменный фонд российским военнослужащим. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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На южном направлении Донецкой области под прикрытием боевых машин оккупанты начали наступление на украинские позиции. К штурму россияне готовились в течение двух часов, но это им не помогло: вражескую пехоту пограничники рассеяли, а БМП противника уничтожили вместе с экипажем, сообщают в Госпогранслужбе.

Также в ГПСУ подчеркнули, что во время отступления российские войска "как всегда оставляли своих", и украинские защитники взяли в плен раненого контрактника.

  • В последние недели президент Владимир Зеленский неоднократно призывал украинские силы обороны брать в плен больше россиян, чтобы пополнять обменный фонд.

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Оксана Житнюк
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Донецкая область война гпсу плен штурм обменный фонд
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