Бойцы-пограничники из бригады "Сталевий кордон" подняли украинский флаг в двух населенных пунктах Харьковской области, находившихся в серой зоне. Видео и фото опубликовала Государственная пограничная служба.

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Флаг подняли в населенных пунктах Строевка и Тополи.

Они находятся на границе с РФ в "серой зоне".

После деоккупации части области в 2022 году на эту территорию не заходили из-за заминирования, однако сейчас пограничники проложили безопасный маршрут и подняли государственный флаг Украины, отмечает ГПСУ.

Расстояние от Строевки до границы с РФ – около километра, от Тополей – 150 метров.

От Тополей до линии фронта в Харьковской области расстояние составляет около 400 метров.

7 сентября представитель Восточной группировки войск сообщил, что оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планирование, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.

30 августа во время ночной атаки моряки-пограничники уничтожили российскую ракету над Черным морем.

12 августа на острове Змеиный был установлен пограничный знак, следующий пограничный знак анонсирован в освободившемся Крыму.

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