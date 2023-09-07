UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пограничники подняли флаг в серой зоне Харьковской области – видео, фото, карта видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 14:55
Скриншот с видео
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео

Бойцы-пограничники из бригады "Сталевий кордон" подняли украинский флаг в двух населенных пунктах Харьковской области, находившихся в серой зоне. Видео и фото опубликовала Государственная пограничная служба.

Флаг подняли в населенных пунктах Строевка и Тополи.

Они находятся на границе с РФ в "серой зоне".

После деоккупации части области в 2022 году на эту территорию не заходили из-за заминирования, однако сейчас пограничники проложили безопасный маршрут и подняли государственный флаг Украины, отмечает ГПСУ.

Фото: ГПСУ

Расстояние от Строевки до границы с РФ – около километра, от Тополей – 150 метров.

От Тополей до линии фронта в Харьковской области расстояние составляет около 400 метров.

Строївка та Тополі на мапі deepstate

  • 7 сентября представитель Восточной группировки войск сообщил, что оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планирование, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.
  • 30 августа во время ночной атаки моряки-пограничники уничтожили российскую ракету над Черным морем.
  • 12 августа на острове Змеиный был установлен пограничный знак, следующий пограничный знак анонсирован в освободившемся Крыму.

Читайте также: Российские дроны упали в Румынии. ГПСУ сообщила коллегам, ответа пока нет – спикер

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
границагпсуХарьковгвардия наступлениястальная граница
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 