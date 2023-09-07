Бойцы-пограничники из бригады "Сталевий кордон" подняли украинский флаг в двух населенных пунктах Харьковской области, находившихся в серой зоне. Видео и фото опубликовала Государственная пограничная служба.
Флаг подняли в населенных пунктах Строевка и Тополи.
Они находятся на границе с РФ в "серой зоне".
После деоккупации части области в 2022 году на эту территорию не заходили из-за заминирования, однако сейчас пограничники проложили безопасный маршрут и подняли государственный флаг Украины, отмечает ГПСУ.
Расстояние от Строевки до границы с РФ – около километра, от Тополей – 150 метров.
От Тополей до линии фронта в Харьковской области расстояние составляет около 400 метров.
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