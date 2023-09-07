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Прикордонники підняли прапор у сірій зоні на Харківщині – відео, фото, мапа видео

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 14:55
Скриншот із відео
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Бійці-прикордонники з бригади "Сталевий кордон" підняли український прапор у двох населених пунктах Харківської області, що перебували у сірій зоні. Відео та фото опублікувала Державна прикордонна служба.

Стяг підняли у населених пунктах Строївка та Тополі.

Вони знаходяться на кордоні з РФ у "сірій зоні".

Після деокупації частини області у 2022 році на цю територію не заходили через замінування, проте зараз прикордонники проклали безпечний шлях та підняли державний прапор України, зазначає ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Відстань від Строївки до кордону з РФ – близько кілометра, від Тополів – 150 метрів.

Від Тополів до лінії фронту на Харківщині відстань становить близько 400 метрів.

Строївка та Тополі на мапі deepstate

  • 7 вересня речник Східного угруповання військ повідомив, що окупанти формують "ударний кулак" на Куп’янському напрямку із сотень тисяч військових, але планування, асиметричні дії та рельєф дозволяють нівелювати перевагу у кількості.
  • 30 серпня під час нічної атаки моряки-прикордонники знищили російську ракету над Чорним морем.
  • 12 серпня, на острові Зміїний було встановлено прикордонний знак, наступний прикордонний знак анонсували у звільненому Криму.

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Артем Джеріпа
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