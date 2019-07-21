Порошенко: Я проголосовал за ЕС и НАТО - видео

Лидер партии Европейская солидарность, пятый президент Петр Порошенко пришел проголосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Я проголосовл за ЕС, я проголосовал за НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину... Важно, чтоб мы сохранили тренд, который длился в течение пяти лет... Я проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш", - отметил он.

"Я буду поддерживать всех, кто будет поддерживать движение нашей страны в ЕС и НАТО", - ответил он на вопрос о возможных союзниках Евросолидарности после выборов.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков не исключает, что он может стать спикером парламента. На просьбу журналистов прокомментировать прогнозы, что он возглавит Верховную Раду, Разумков сегодня ответил: "Все возможно, но об этом еще рано говорить".

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявляет, что ее команда готова приступить к работе в Верховной Раде немедленно, но не ответила, готова ли быть премьером.

Глава партии Оппозиционная платформа – За життя Юрий Бойко проголосовал, как он сам выразился, за то, "что приказали сделать люди".

Проголосовал и действующий президент Владимир Зеленский.

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