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Последствия падения обломков ракеты в Деснянском районе Киева – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 14:27
Видео: КГВА
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Пресс-служба Киевской городской военной администрации показала кадры с места падения обломков российской ракеты в Деснянском районе города, в результате чего в ночь на 1 июня погибли гражданские.

"В День защиты детей лежит погибший ребенок, рядом с ним лежит его мать", – рассказывает глава КМВА Сергей Попко.

На ролике видны пожилой мужчина, оплакивающий погибшую внучку и невестку, разбитые окна медучреждения и другие последствия российской агрессии.

Попко также заявил, что никто не имеет права снимать с себя ответственность за гибель людей. По его словам, это ответственность мэра и глав районов.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что патрульные проконтролируют работу укрытий ночью. В полиции на обращение LIGA.net в 11:40 ответили, что обнародуют информацию по заявлению Кличко "чуть позже".

  • Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.
  • Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.
  • Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Читайте также: Российская ракета убила людей возле закрытого укрытия. Что произошло и как реагируют власти

Милана Головань
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