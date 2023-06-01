Пресслужба Київської міської військової адміністрації показала кадри з місця падіння уламків російської ракети в Деснянському районі міста, внаслідок чого в ніч проти 1 червня загинули цивільні.

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"У День захисту дітей лежить загибла дитина, рядом з нею лежить її матір", – розповідає глава КМВА Сергій Попко.

На ролику видно літнього чоловіка, який оплакує загиблу онуку та невістку, потрощені вікна медзакладу та інші наслідки російської агресії.

Сергій Попко також заявив, що ніхто не має права знімати з себе відповідальність за загибель людей. За його словами, це відповідальність мера та голів районів.

Раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що патрульні проконтролюють роботу укриттів вночі. У поліції на звернення LIGA.net об 11:40 відповіли, що оприлюднять інформацію щодо заяви Кличка "трохи пізніше".

Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє осіб, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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