Прятал руку за газетой. В Раде пойман десятый "кнопкодав": видео

Внефракционного народного депутата-мажоритарщика Роберта Горвата поймали на кнопкодавстве. Об этом сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Депутат кнопкодавил на заседании 4 декабря при рассмотрении во втором чтении законопроекта о предоставлении статуса УБД добровольцам на Донбассе. Горват нажал на две кнопки "воздержался" - за себя и коллегу Валерия Лунченко.

Депутат пробовал скрыть факт кнопкодавства, прикрыв руку газетой.

В предыдущем созыве ЧЕСНО зафиксировали четыре факта нарушения процедуры личного голосования Горватом.

11 сентября ЧЕСНО поймало на кнопкодавстве мажоритарщика из Слуги народа - смотреть видео.

29 октября Рада в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование нардепов.

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