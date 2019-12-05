Прятал руку за газетой. В Раде пойман десятый "кнопкодав": видео

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Депутат пробовал скрыть факт кнопкодавства, прикрыв руку газетой

Внефракционного народного депутата-мажоритарщика Роберта Горвата поймали на кнопкодавстве. Об этом сообщает общественное движение ЧЕСНО

Депутат кнопкодавил на заседании 4 декабря при рассмотрении во втором чтении законопроекта о предоставлении статуса УБД добровольцам на Донбассе. Горват нажал на две кнопки "воздержался" - за себя и коллегу Валерия Лунченко. 

Депутат пробовал скрыть факт кнопкодавства, прикрыв руку газетой. 

В предыдущем созыве ЧЕСНО зафиксировали четыре факта нарушения процедуры личного голосования Горватом.

Смотрите также: ЧЕСНО: В Раде установлен рекорд по кнопкодавству - видео

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Теги: верховная рада, кнопкодавство, Роберт Горват, Валерий Лунченко
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