Депутат Рады Александр Трухин пришел на первое осеннее заседание Рады и заявил журналистам в кулуарах парламента, что не был пьян во время резонансного ДТП, которое произошло с его участием 23 августа, и не считает себя в чем-либо виновным. Видео с нардепом показало Радио Свобода.

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По его словам, когда опубликуют материалы следствия, он даст брифинг. Член фракции Слуга народа сообщил, что хотел выйти на брифинг и прокомментировать журналистам, но следователи и адвокаты запретили что-либо комментировать.

"На самом деле мне бояться нечего, я абсолютно честный человек. Могу с полной уверенностью сказать, что пьяный я не был", – добавил он.

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Трухин посетовал на "беспрецедентное давление" со стороны СМИ, перекручивание информации и ангажированную ее подачу. Говорит, тремор у него из-за "до сих пор шокового состояния". Также, по словам депутата, "до сих пор некомфортно, потому что страдает жена и мать, у которой гипертонический криз на этом фоне".

Нардеп также заявил, что ни он, ни его помощники, ни кто-либо из известных ему людей "не заказывали и не снимали новостей" о ДТП из различных онлайн-СМИ. Он сказал, что знает, кому это могло быть выгодно, но не вдавался в детали.

23 августа 2021-го в Дарницком районе Киева Audi, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в Ford впереди, а Ford – в Daewoo. Пострадали шесть человек. Свидетель говорит, что за рулем Audi якобы был Трухин.

История обернулась скандалом: десятки СМИ удалили новость о ДТП, а кто-то пытался зачистить инфополе от упоминаний об аварии.

Насчет удаления новостей глава Слуги народа Корниенко заявил, что "это может быть пиар-войной".

Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.

Лишь 1 сентября Трухин прокомментировал причастность к ДТП: был ли за рулем, не признался.

Дело полиция передала в ГБР.

Евгений Пилипенко

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