Генштаб ВСУ опубликовал видео из освобожденного Гостомеля Киевской области. Кадры сняты в понедельник, 5 апреля.
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На видео показаны разрушенные и сгоревшие здания, разбомбленные дороги, много уничтоженного гражданского транспорта, а также подбитая или полностью сожженная техника оккупантов. На дорогах лежат снаряды.
Гостомельская громада оказалась в эпицентре войны с первых часов полномасштабного вторжения России. Аэропорт "Антонов" в 25 километрах от столицы по замыслу военного руководства РФ должен был стать важным плацдармом для переброски десанта и предполагаемого штурма Киева. Для достижения цели оккупанты даже убили главу громады Юрия Прилипко. Однако главную цель – аэропорт – захватчики так и не получили.
27 февраля украинские военные нанесли удар по аэродрому и сделали его непригодным для использования россиянами.
За отважную оборону президент Зеленский присвоил Гостомелю звание "Город-герой".
- 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
- На улицах Бучи обнаружили тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских.
- Зеленский предупредил, что в других освобожденных от оккупантов городах Киевской области ситуация может быть еще хуже, чем в Буче.
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