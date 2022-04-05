Генштаб ВСУ опубликовал видео из освобожденного Гостомеля Киевской области. Кадры сняты в понедельник, 5 апреля.

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На видео показаны разрушенные и сгоревшие здания, разбомбленные дороги, много уничтоженного гражданского транспорта, а также подбитая или полностью сожженная техника оккупантов. На дорогах лежат снаряды.

Гостомельская громада оказалась в эпицентре войны с первых часов полномасштабного вторжения России. Аэропорт "Антонов" в 25 километрах от столицы по замыслу военного руководства РФ должен был стать важным плацдармом для переброски десанта и предполагаемого штурма Киева. Для достижения цели оккупанты даже убили главу громады Юрия Прилипко. Однако главную цель – аэропорт – захватчики так и не получили.

27 февраля украинские военные нанесли удар по аэродрому и сделали его непригодным для использования россиянами.

За отважную оборону президент Зеленский присвоил Гостомелю звание "Город-герой".

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

На улицах Бучи обнаружили тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских.

Зеленский предупредил, что в других освобожденных от оккупантов городах Киевской области ситуация может быть еще хуже, чем в Буче.

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Оксана Житнюк

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