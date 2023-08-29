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Редкая цель. Украинские воины сожгли радиолокационную станцию ЗРК Бук-М3 россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 20:24
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Украинские воины сожгли российскую радиолокационную станцию ЗРК Бук-М3. Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале Силы обороны юга Украины.

Как отмечается, Бук-М3 очень редкая цель – до сих пор не было подтверждения уничтожения пусковых установок этого зенитно-ракетного комплекса, а РЛС ЗРК Бук-М3 до этого была уничтожена только один раз – ее остатки нашли в марте 2022 года в Черниговской области.

На видео зафиксировано, что вражеская РЛС взрывается после первого попадания по ней боеприпаса.

  • 28 августа стало известно, что Вооруженные Силы Украины уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ" в тылу врага.
  • 29 августа появилось видео, как бойцы 92 ОМБр вывели из строя радиолокационную станцию российской самоходной установки зенитного комплекса "Тор-М1" в Луганской области.

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Наталья Медведева
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войнапотерирлсбук-м3
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