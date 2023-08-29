Украинские воины сожгли российскую радиолокационную станцию ЗРК Бук-М3. Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале Силы обороны юга Украины.
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Как отмечается, Бук-М3 очень редкая цель – до сих пор не было подтверждения уничтожения пусковых установок этого зенитно-ракетного комплекса, а РЛС ЗРК Бук-М3 до этого была уничтожена только один раз – ее остатки нашли в марте 2022 года в Черниговской области.
На видео зафиксировано, что вражеская РЛС взрывается после первого попадания по ней боеприпаса.
- 28 августа стало известно, что Вооруженные Силы Украины уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ" в тылу врага.
- 29 августа появилось видео, как бойцы 92 ОМБр вывели из строя радиолокационную станцию российской самоходной установки зенитного комплекса "Тор-М1" в Луганской области.
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