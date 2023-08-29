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Рідкісна ціль. Українські воїни спалили радіолокаційну станцію ЗРК Бук-М3 росіян – відео видео

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 20:24
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Українські воїни спалили російську радіолокаційну станцію ЗРК Бук-М3. Відповідне відео було опубліковано на Telegram-каналі Сили оборони півдня України.

Як зазначається, Бук-М3 є дуже рідкісною метою – досі не було підтвердження знищення пускових установок цього зенітно-ракетного комплексу, а РЛС ЗРК Бук-М3 до цього було знищено лише один раз – її залишки знайшли у березні 2022 року на Чернігівщині.

На відео зафіксовано, що ворожа РЛС вибухає після першого влучення по ній боєприпасу.

  • 28 серпня стало відомо, що Збройні Сили України знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ" у тилу ворога.
  • 29 серпня з'явилося відео, як бійці 92 ОМБр вивели з ладу станцію радіолокації російської самохідної установки зенітного комплексу "Тор-М1" на Луганщині.

Читайте також: ЗСУ знищили унікальний радіолокаційний "Предел-Е" окупантів на пляжі – відео

Наталія Медведєва
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