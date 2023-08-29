Українські воїни спалили російську радіолокаційну станцію ЗРК Бук-М3. Відповідне відео було опубліковано на Telegram-каналі Сили оборони півдня України.

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Як зазначається, Бук-М3 є дуже рідкісною метою – досі не було підтвердження знищення пускових установок цього зенітно-ракетного комплексу, а РЛС ЗРК Бук-М3 до цього було знищено лише один раз – її залишки знайшли у березні 2022 року на Чернігівщині.

На відео зафіксовано, що ворожа РЛС вибухає після першого влучення по ній боєприпасу.

28 серпня стало відомо, що Збройні Сили України знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ" у тилу ворога.

29 серпня з'явилося відео, як бійці 92 ОМБр вивели з ладу станцію радіолокації російської самохідної установки зенітного комплексу "Тор-М1" на Луганщині.

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