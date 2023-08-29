Українські воїни спалили російську радіолокаційну станцію ЗРК Бук-М3. Відповідне відео було опубліковано на Telegram-каналі Сили оборони півдня України.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Як зазначається, Бук-М3 є дуже рідкісною метою – досі не було підтвердження знищення пускових установок цього зенітно-ракетного комплексу, а РЛС ЗРК Бук-М3 до цього було знищено лише один раз – її залишки знайшли у березні 2022 року на Чернігівщині.
На відео зафіксовано, що ворожа РЛС вибухає після першого влучення по ній боєприпасу.
- 28 серпня стало відомо, що Збройні Сили України знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ" у тилу ворога.
- 29 серпня з'явилося відео, як бійці 92 ОМБр вивели з ладу станцію радіолокації російської самохідної установки зенітного комплексу "Тор-М1" на Луганщині.
Читайте також: ЗСУ знищили унікальний радіолокаційний "Предел-Е" окупантів на пляжі – відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі