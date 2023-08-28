Збройні Сили України знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ" у тилу ворога. Відповідне відео опублікував радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослав "Локі" Олійник.
За його словами, комплекс "Свет-КУ" в Україні бачили тричі — у 2016, 2020 та 2021 роках на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
"На цей раз його виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували. Це перше зареєстроване ураження", — заявив Олійник.
Апаратура комплексу може відстежувати сигнали різних радіоелектронних систем, аналізувати їх та визначати координати джерела цих сигналів. Комплекс "Свет-КУ" може приймати сигнали в діапазоні частот від 25 МГц до 18 ГГц. Ранній варіант комплексу РБ-636АМ2 базувався на шасі двовісного КамАЗ-4350.
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