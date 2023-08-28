Збройні Сили України знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ" у тилу ворога. Відповідне відео опублікував радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослав "Локі" Олійник.

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За його словами, комплекс "Свет-КУ" в Україні бачили тричі — у 2016, 2020 та 2021 роках на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

"На цей раз його виявили в тилу ворога, де росіяни не очікували. Це перше зареєстроване ураження", — заявив Олійник.

РБ-636 "Свет-КУ" прийнятий на озброєння армії Росії 2012 року, призначений для контролю за ситуацією та для простеження різних джерел радіосигналів. Системи машини можуть стежити за ситуацією та захищати від перехоплення інформацію, що передається бездротовими каналами. прийнятий на озброєння армії Росії 2012 року, призначений для контролю за ситуацією та для простеження різних джерел радіосигналів. Системи машини можуть стежити за ситуацією та захищати від перехоплення інформацію, що передається бездротовими каналами. Апаратура комплексу може відстежувати сигнали різних радіоелектронних систем, аналізувати їх та визначати координати джерела цих сигналів. Комплекс "Свет-КУ" може приймати сигнали в діапазоні частот від 25 МГц до 18 ГГц. Ранній варіант комплексу РБ-636АМ2 базувався на шасі двовісного КамАЗ-4350.

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