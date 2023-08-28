Вооруженные Силы Украины уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ" в тылу врага. Соответствующее видео опубликовал советник министра по стратегическим отраслям промышленности Ярослав "Локи" Олейник.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, систему "Свет-КУ" в Украине видели трижды — в 2016, 2020 и 2021 году на временно оккупированных территориях Луганской области.
"На этот раз его обнаружили в тылу врага, где россияне не ожидали. Это первое зарегистрированное поражение", — заявил Олейник.
РБ-636 "Свет-КУ" принят на вооружение армии России в 2012 году, предназначен для контроля за ситуацией и для прослеживания различных источников радиосигналов. Системы машины могут следить за ситуацией и защищать от перехвата информацию, передаваемую по беспроводным каналам.
Аппаратура комплекса может отслеживать сигналы разных радиоэлектронных систем, анализировать их и определять координаты источника этих сигналов. Комплекс "Свет-КУ" может принимать сигналы в диапазоне частот от 25 МГц до 18 ГГц. Ранний вариант комплекса РБ-636АМ2 базировался на шасси двухосного КамАЗ-4350.
Аппаратура комплекса может отслеживать сигналы разных радиоэлектронных систем, анализировать их и определять координаты источника этих сигналов. Комплекс "Свет-КУ" может принимать сигналы в диапазоне частот от 25 МГц до 18 ГГц. Ранний вариант комплекса РБ-636АМ2 базировался на шасси двухосного КамАЗ-4350.
- В начале августа появилось видео, на котором ракетная система HIMARS бьет по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области.
- Воины 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области.
- 11 августа 2023 года появилось видео с поражением оккупантов в Урожайном, вероятно, двумя высокоточными авиабомбами JDAM.
Смотрите также: Украинские FPV-операторы взорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии