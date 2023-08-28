Вооруженные Силы Украины уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ" в тылу врага. Соответствующее видео опубликовал советник министра по стратегическим отраслям промышленности Ярослав "Локи" Олейник.

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По его словам, систему "Свет-КУ" в Украине видели трижды — в 2016, 2020 и 2021 году на временно оккупированных территориях Луганской области.

"На этот раз его обнаружили в тылу врага, где россияне не ожидали. Это первое зарегистрированное поражение", — заявил Олейник.

РБ-636 "Свет-КУ" принят на вооружение армии России в 2012 году, предназначен для контроля за ситуацией и для прослеживания различных источников радиосигналов. Системы машины могут следить за ситуацией и защищать от перехвата информацию, передаваемую по беспроводным каналам.



Аппаратура комплекса может отслеживать сигналы разных радиоэлектронных систем, анализировать их и определять координаты источника этих сигналов. Комплекс "Свет-КУ" может принимать сигналы в диапазоне частот от 25 МГц до 18 ГГц. Ранний вариант комплекса РБ-636АМ2 базировался на шасси двухосного КамАЗ-4350.

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