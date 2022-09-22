UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия показала 17 секунд возвращения своих пленных: они рисуют пальцами "Z" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 13:29
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова

Министерство обороны РФ и военные пропагандисты врага из госагентства ТАСС показали возвращение на родину группы военнопленных российских оккупантов, которых Украина 21 сентября отдала ради освобождения из российского плена сотен украинских защитников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российскому диктатору Владимиру Путину вернули его кума Виктора Медведчука, подозреваемого в Украине в госизмене, и еще 55 пленных.

Ролик, в котором с рампы военно-транспортного Ил-76МД России с бортовым номером RA-76669 сходят, идут и садятся в автобусы военные оккупационной армии, длится 17 секунд. На последних кадрах один из них рисует на окне невидимую букву "Z" – символ захватнической войны против Украины и геноцида украинского народа, и делает одобряющий жест.

Позднее появились ролики с "интервью" экс-военнопленных, где они так же, как и до плена, транслируют агрессивную российскую пропаганду об Украине.

Читайте также: Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оккупанты пропаганда плен обмен военнопленные
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 