Министерство обороны РФ и военные пропагандисты врага из госагентства ТАСС показали возвращение на родину группы военнопленных российских оккупантов, которых Украина 21 сентября отдала ради освобождения из российского плена сотен украинских защитников.

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Российскому диктатору Владимиру Путину вернули его кума Виктора Медведчука, подозреваемого в Украине в госизмене, и еще 55 пленных.

Ролик, в котором с рампы военно-транспортного Ил-76МД России с бортовым номером RA-76669 сходят, идут и садятся в автобусы военные оккупационной армии, длится 17 секунд. На последних кадрах один из них рисует на окне невидимую букву "Z" – символ захватнической войны против Украины и геноцида украинского народа, и делает одобряющий жест.

Позднее появились ролики с "интервью" экс-военнопленных, где они так же, как и до плена, транслируют агрессивную российскую пропаганду об Украине.

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Євген Пилипенко

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