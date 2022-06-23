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Россия стянула более 100 РСЗО. Опубликован сюжет об обстрелах Лисичанска – видео с улиц видео

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 08:58
Лисичанск (скриншот видео Військового телебачення)
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Россия уничтожает Лисичанск артиллерией, в городе гибнут люди, но украинские защитники продолжают держать оборону. Об этом говорится в сообщении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая и сюжете Военного телевидения.

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Гайдай отметил, что на этом направлении враг сосредоточил более 100 РСЗО, а ствольной артиллерии и минометов так много, что российские агрессоры накрывают плотным огнем целые кварталы. Это приводит к многочисленным потерям среди мирного населения.

В сюжете отмечается, что армия РФ пока не штурмует Лисичанск, но город вовсю уничтожает российская артиллерия. Эвакуация из города усложнена из-за постоянных обстрелов, отмечают журналисты. Однако Гайдай говорит, что в Лисичанске проводят "тихую эвакуацию" и каждый день подвозят гуманитарную помощь.

"Несмотря на тотальный огонь, город на передовой украинского сопротивления оккупантам. Лисичанск обороняется!" – подытожил Гайдай.

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Марк Сировой
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обстрел лисичанск РСЗО артиллерия армия рф войска россии
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