Воины 43 отдельной артиллерийской бригады уничтожили два российских танка в районе Кременной из немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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Военные заявляют, что на Лиманском направлении оккупанты пытались атаковать украинские позиции.

"Возможно, на них даже было написано традиционно идиотское: "На Киев" или "На Берлин". В любом случае их надписи остались только надписями, ничего не имеющими общего с реальностью", — сказано в сообщении.

Танки россиян были уничтожены ударами САУ PzH 2000.

Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

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Дмитро Гриниченко

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