Воины 43 отдельной артиллерийской бригады уничтожили два российских танка в районе Кременной из немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что на Лиманском направлении оккупанты пытались атаковать украинские позиции.
"Возможно, на них даже было написано традиционно идиотское: "На Киев" или "На Берлин". В любом случае их надписи остались только надписями, ничего не имеющими общего с реальностью", — сказано в сообщении.
Танки россиян были уничтожены ударами САУ PzH 2000.
Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.
- Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
- Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады прямой наводкой уничтожили минометчиков РФ — видео.
- Видео: В Бахмуте террористы Вагнера пытались пойти на штурм. Их разнесли минометами.
Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии