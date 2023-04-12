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Россияне атаковали двумя танками позиции ВСУ под Кременной. Их уничтожили PzH 2000 — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 16:14
Уничтожение россиян под Кременной (Фото: скриншот с видео)
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Воины 43 отдельной артиллерийской бригады уничтожили два российских танка в районе Кременной из немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения. 

Военные заявляют, что на Лиманском направлении оккупанты пытались атаковать украинские позиции. 

"Возможно, на них даже было написано традиционно идиотское: "На Киев" или "На Берлин". В любом случае их надписи остались только надписями, ничего не имеющими общего с реальностью", — сказано в сообщении.

Танки россиян были уничтожены ударами САУ PzH 2000.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

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Дмитро Гриниченко
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войнатанки43 бригадаPzH 2000КременнаяДонбасспотери
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