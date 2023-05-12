Бойцы Сил специальных операций уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Нона", которыми россияне обстреливали Херсонскую область. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.

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Военные заявляют, что на Херсонском направлении бойцы обнаружили два замаскированные позиции САУ "Нона".

Точными сбросами с дронов техника была "утилизирована".

На записи можно заметить поражение вражеских орудий.

Кроме этого, командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский заявил, что в зоне его ответственности за сутки воины уничтожили четыре боевые машины пехоты, один бронетранспортер, четыре реактивные системы залпового огня и зенитно-ракетный комплекс "Тор".

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