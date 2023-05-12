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Россияне спрятали две САУ "Нона" вблизи Херсона. Их "утилизировали" бойцы ССО — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 12:26
Российская САУ "Нона" перед уничтожением бойцами ССО (Фото: скриншот с видео)
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Бойцы Сил специальных операций уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Нона", которыми россияне обстреливали Херсонскую область. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.

Военные заявляют, что на Херсонском направлении бойцы обнаружили два замаскированные позиции САУ "Нона". 

Точными сбросами с дронов техника была "утилизирована".

На записи можно заметить поражение вражеских орудий. 

Кроме этого, командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский заявил, что в зоне его ответственности за сутки воины уничтожили четыре боевые машины пехоты, один бронетранспортер, четыре реактивные системы залпового огня и зенитно-ракетный комплекс "Тор". 

Видео боя: операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео

Дмитрий Гриниченко
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войнаХерсонская областьпотериссосауАлександр Тарнавский
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