Бойцы Сил специальных операций уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Нона", которыми россияне обстреливали Херсонскую область. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.
Военные заявляют, что на Херсонском направлении бойцы обнаружили два замаскированные позиции САУ "Нона".
Точными сбросами с дронов техника была "утилизирована".
На записи можно заметить поражение вражеских орудий.
Кроме этого, командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский заявил, что в зоне его ответственности за сутки воины уничтожили четыре боевые машины пехоты, один бронетранспортер, четыре реактивные системы залпового огня и зенитно-ракетный комплекс "Тор".
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