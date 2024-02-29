Утром 29 февраля российские захватчики сбросили управляемую авиабомбу КАБ-500 на жилищный сектор города Николаевка Донецкой области – вследствие этого есть разрушения. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

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По данным ведомства, в результате удара разрушений получили восемь частных домов, больница, гараж и два гражданских автомобиля, газопровод и электросети.

Информация о пострадавших не поступала, отмечает МВД.

Полицейские документируют последствия российского удара.

Масса боевой части КАБ-500 в зависимости от модификации может составлять 250-380 кг.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Ночью 28 февраля российские захватчики нанесли удары по Покровску в Донецкой области, правоохранители задокументировали более 20 разрушений: две ракеты попали в университет, еще две – в школу, также повреждены по меньшей мере 14 жилых домов, два административных здания, дворец культуры, почта, теплотрасса.

Днем Россия нанесла авиационный удар по вокзалу в селе Большой Бурлук в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли два человека.

В течение дня российские захватчики ударили по Покровскому и Бахмутскому районам Донецкой области – в результате погиб человек, есть раненые.

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