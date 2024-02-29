Росіяни вдарили КАБ-500 по житловому сектору Миколаївки на Донеччині: відео, фото
Вранці 29 лютого російські загарбники скинули керовану авіабомбу КАБ-500 на житловий сектор міста Миколаївка Донецької області – унаслідок цього є руйнування. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
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За даними відомства, унаслідок удару руйнувань зазнали вісім приватних будинків, лікарня, гараж і дві цивільні автівки, газопровід та електромережі.
Інформація про постраждалих не надходила, зазначає МВС.
Поліціянти документують наслідки російського удару.
Маса бойової частини КАБ-500 залежно від модифікації може становити 250-380 кг.
- Уночі 28 лютого російські загарбники завдали ударів по Покровську в Донецькій області, правоохоронці задокументували понад 20 руйнувань: дві ракети поцілили в університет, ще дві – у школу, також пошкоджені щонайменше 14 житлових будинків, дві адміністративні будівлі, палац культури, пошта, теплотраса.
- Вдень Росія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук у Куп'янському районі на Харківщині. В результаті атаки загинули дві людини.
- Впродовж дня російські загарбники вдарили по Покровському та Бахмутському районах Донецької області – унаслідок цього загинула людина, є поранені.
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