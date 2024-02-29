Вранці 29 лютого російські загарбники скинули керовану авіабомбу КАБ-500 на житловий сектор міста Миколаївка Донецької області – унаслідок цього є руйнування. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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За даними відомства, унаслідок удару руйнувань зазнали вісім приватних будинків, лікарня, гараж і дві цивільні автівки, газопровід та електромережі.

Інформація про постраждалих не надходила, зазначає МВС.

Поліціянти документують наслідки російського удару.

Маса бойової частини КАБ-500 залежно від модифікації може становити 250-380 кг.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Уночі 28 лютого російські загарбники завдали ударів по Покровську в Донецькій області, правоохоронці задокументували понад 20 руйнувань: дві ракети поцілили в університет, ще дві – у школу, також пошкоджені щонайменше 14 житлових будинків, дві адміністративні будівлі, палац культури, пошта, теплотраса.

Вдень Росія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук у Куп'янському районі на Харківщині. В результаті атаки загинули дві людини.

Впродовж дня російські загарбники вдарили по Покровському та Бахмутському районах Донецької області – унаслідок цього загинула людина, є поранені.

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