Российские пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что 8 июня дроны атаковали буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" в Таганрогском заливе.

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По данным военной пропаганды врага, в результате атаки у баржи имеются незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Капитан судна также заявил, что среди экипажа есть раненые.

Украинский Telegram-канал Крымский ветер утверждает, что украинские военные накрыли с помощью дронов-камикадзе "Инженера Смирнова", когда тот буксировал "Секцию-179".

LIGA.net обратилась за комментарием к представителям Сил обороны и разведки.

27 мая 2024 года российские пропагандисты сообщали, что в ночь на этот день беспилотники "упали" на территории Ливенской нефтебазы в Орловской области.

Собеседник в Силах безопасности и обороны сообщил LIGA.net , что за этим стоит украинская разведка.

, что за этим стоит украинская разведка. 8 июня собеседник LIGA.net в спецслужбах сообщил, что дроны ГУР долетели до города Моздок в Северной Осетии РФ.

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