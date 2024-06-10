Россияне заявили, что дроны атаковали их буксир и баржу. Показали видео момента
Российские пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что 8 июня дроны атаковали буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" в Таганрогском заливе.
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По данным военной пропаганды врага, в результате атаки у баржи имеются незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Капитан судна также заявил, что среди экипажа есть раненые.
Украинский Telegram-канал Крымский ветер утверждает, что украинские военные накрыли с помощью дронов-камикадзе "Инженера Смирнова", когда тот буксировал "Секцию-179".
LIGA.net обратилась за комментарием к представителям Сил обороны и разведки.
- 27 мая 2024 года российские пропагандисты сообщали, что в ночь на этот день беспилотники "упали" на территории Ливенской нефтебазы в Орловской области.
- Собеседник в Силах безопасности и обороны сообщил LIGA.net, что за этим стоит украинская разведка.
- 8 июня собеседник LIGA.net в спецслужбах сообщил, что дроны ГУР долетели до города Моздок в Северной Осетии РФ.
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