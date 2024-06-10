Російські пропагандистські Telegram-канали стверджують, що 8 червня дрони атакували буксир "Инженер Смирнов" та баржу "Секция-179" в Таганрозькій затоці. 

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За даними воєнної пропаганди ворога, внаслідок атаки у баржі є незначні пошкодження вище ватерлінії, а в буксира вибиті шибки. Капітан судна також заявив, що серед екіпажу є поранені.

Український Telegram-канал Кримський вітер стверджує, що українські військові накрили за допомогою дронів-камікадзе "Инженера Смирнова", коли той буксирував "Секцию-179".

LIGA.net звернулася по коментар до представників Сил оборони і розвідки.

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