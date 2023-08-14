Воины 30 отдельной механизированной бригады подорвали на мине российскую боевую машину пехоту, загруженную оккупантами. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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Военные заявляют, что вражеская БМП с пехотой на броне "куда-то спешила", однако наткнулась на скрытую мину, которую установили саперы 30 ОМБр.

После наезда боевая машина взорвалась вместе с личным составом захватчиков.

На записи можно увидеть разлет обломков после взрыва.

Судя по сообщению, группа противника была уничтожена в районе Бахмута.

Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.

Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.

По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.

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