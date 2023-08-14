Воины 30 отдельной механизированной бригады подорвали на мине российскую боевую машину пехоту, загруженную оккупантами. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что вражеская БМП с пехотой на броне "куда-то спешила", однако наткнулась на скрытую мину, которую установили саперы 30 ОМБр.
После наезда боевая машина взорвалась вместе с личным составом захватчиков.
На записи можно увидеть разлет обломков после взрыва.
Судя по сообщению, группа противника была уничтожена в районе Бахмута.
- Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.
- Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.
- По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.
Читайте также: Контрнаступление на юге. Комбат 37 бригады морпехов ВСУ: Все идет хорошо, это марафон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии