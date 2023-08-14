Воїни 30 окремої механізованої бригади підірвали на міні російську бойову машину піхоту, завантажену окупантами. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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Військові заявляють, що ворожа БМП із піхотою на броні "кудись поспішала", проте натрапила на приховану міну, яку встановили сапери 30 ОМБр.

Після наїзду бойова машина вибухнула разом із особовим складом загарбників.

На записі можна побачити розліт уламків після вибуху.

Судячи з повідомлення, групу противника було знищено в районі Бахмута.

Ще одне FPV-відео: росіяни хотіли висадитись із човна під Херсоном, але на Дніпрі їх "оштрафував" дрон Сил оборони.

Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.

За інформацією Bild, ЗСУ переміщають фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow/SCALP кожні 24 години, щоб захиститись від ударів росіян.

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