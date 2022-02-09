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Саакашвили спел гимн Украины на заседании суда – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 18:06
Михаил Саакашвили (фото - EPA)
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Сегодня, 9 февраля, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили исполнил гимн Украины во время заседания в городском суде Тбилиси.

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В зале суда Саакашвили развернул украинский флаг со словами "Слава Украине! Героям слава". Затем заиграла музыка, и он начал петь гимн.

Бывший грузинский лидер сказал, что флаг ему подарили украинские депутаты.

Участники заседания поддержали Саакашвили – многие слушали гимн стоя, некоторые подпевали.

Суд рассматривал дело о растрате экс-президентом Грузии бюджетных средств на личные цели, обвинение было предъявлено в 2014 году. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

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Яна Катасонова
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