Сегодня, 9 февраля, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили исполнил гимн Украины во время заседания в городском суде Тбилиси.

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В зале суда Саакашвили развернул украинский флаг со словами "Слава Украине! Героям слава". Затем заиграла музыка, и он начал петь гимн.

Бывший грузинский лидер сказал, что флаг ему подарили украинские депутаты.

Участники заседания поддержали Саакашвили – многие слушали гимн стоя, некоторые подпевали.

Суд рассматривал дело о растрате экс-президентом Грузии бюджетных средств на личные цели, обвинение было предъявлено в 2014 году. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми.

В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал госграницу Грузии и вообще не покидал территорию Украины.

В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Он объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

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Яна Катасонова

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