Сенцов и Кольченко дают совместную пресс-конференцию: трансляция

Сегодня, 10 сентября, бывшие политзаключенные в России - Олег Сенцов и Александр Кольченко - дают первую после освобождения пресс-конференцию.

Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Оба украинца вернулись на родину 7 сентября, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму: их обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.

Сенцов уже вернулся в Facebook, но попросил к нему не "френдиться". Кольченко рассказал, что отказался писать президенту страны-оккупанта прошение о помиловании.

Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму".

приговорили Кольченко к 10 годам: с Тогда же оккупанты10 годам: с удили по тем же статьям УК РФ, что и Сенцова.

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