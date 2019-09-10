Сенцов и Кольченко дают совместную пресс-конференцию: трансляция

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Освобожденные режиссер и крымский общественный активист выступят перед прессой

Сегодня, 10 сентября, бывшие политзаключенные в России - Олег Сенцов и Александр Кольченко - дают первую после освобождения пресс-конференцию.

Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Оба украинца вернулись на родину 7 сентября, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму: их обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.

Сенцов уже вернулся в Facebook, но попросил к нему не "френдиться". Кольченко рассказал, что отказался писать президенту страны-оккупанта прошение о помиловании.

  • Сенцова оккупанты осудили по фейковому делу в августе 2015 года на 20 лет тюрьмы "за подготовку терактов в Крыму". 
  • Тогда же оккупанты приговорили Кольченко к 10 годам: судили по тем же статьям УК РФ, что и Сенцова.

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Видео: Радiо Свобода

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Теги: александр кольченко, Олег Сенцов
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