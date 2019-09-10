Сенцов и Кольченко дают совместную пресс-конференцию: трансляция

Сегодня, 10 сентября, бывшие политзаключенные в России - Олег Сенцов и Александр Кольченко - дают первую после освобождения пресс-конференцию.
Начало мероприятия запланировано на 12:00.
Оба украинца вернулись на родину 7 сентября, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму: их обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.
Сенцов уже вернулся в Facebook, но попросил к нему не "френдиться". Кольченко рассказал, что отказался писать президенту страны-оккупанта прошение о помиловании.
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