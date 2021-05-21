Нардеп Тарас Козак, соратник одного из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, 24 февраля вылетел из Украины на самолете, которым пользуется подсанкционный в ЕС олигарх из Беларуси Николай Воробей. Об этом со ссылкой на источники в сфере авиаперевозок и у силовиков рассказали журналисты программы расследований Схемы.
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В момент вылета на Козака, на три принадлежащих ему телеканала и на самолет (другой, которым он ранее пользовался) были наложены санкции СНБО.
Расследователи утверждают, что когда самолет уже готовили к взлету, сначала его развернули, а пассажиров вернули к терминалу, но позднее все же выпустили в Минск, откуда борт сразу вылетел в Москву.
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Самолетом Embraer 650 (бортовой номер ОЕ-ITA) регулярно пользуются не только семьи Козака и Медведчука, но и уроженец Украины Воробей и его менеджеры, уточнили авторы программы и привели несколько примеров.
Журналисты полагают, что часть нефтепровода Самара-Западное направление (который Украине вернули в собственность решением СНБО) принадлежала именно Воробью. По трубе качали дизтопливо из России и Беларуси в Украину и Европу.
Финансовые операции по покупке двух их трех экс-телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIК шли через принадлежащий 58-летнему Воробью Абсолютбанк, добавили в Схемах.
Ни Козак, ни олигарх на запросы журналистов не ответили.
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