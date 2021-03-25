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"Схемы" рассказали об "источнике российского финансирования" Медведчука: видео видео

25.03.2021, 23:38
Фото: "Схемы"
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Жены депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака получили свои доли в прибыльном российском Новошахтинском заводе нефтепродуктов примерно за $40 000 в знаковый день – 27 февраля 2014 года, когда россияне начали силовую оккупацию Крыма. Об этом идет речь в новом выпуске "Схем".

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Журналистка проекта Наталья Седлецкая написала в Facebook, что "Схемы" в сотрудничестве с Organized Crime and Corruption Reporting Project установили "источник бесперебойного российского финансирования" Медведчука.

На постройку завода, о котором идет речь, потратили около полмиллиарда долларов США. Им владел гендиректор холдинга Юг Руси Сергей Кислов. В 2013 году, по данным "Схем", завод принес $239 млн прибыли.

Однако в 2014 году Кислов продал 42% акций завода жене Медведчука Оксане Марченко и жене Козака Наталье Лавренюк.

Согласно официальной финансовой отчетности, которой располагают "Схемы", доля Лавренюк – 12,25% – обошлась примерно в $13 000, доля Марченко – 29,75% – в более $27 000.

Грэм Бэрроу, эксперт по финансовым операциям и противодействия отмыванию денег из Великобритании, к которому "Схемы" обратились за комментарием, сказал: "На первый взгляд, это выглядит как договоренность о передаче актива кому-то за очень незначительную сумму. Похоже, что ценный актив перешел в собственность, и, согласно документам, оплата за это, кажется, дико непропорциональна ценности акций, которые были переданы".

Журналисты обратились за комментарием к Медведчуку, Козаку и Кислову. Ни от кого из них авторы "Схем" ответов не получили.

"Тем не менее, приобретя Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в 2014 году за копейки, семьи Медведчука и Козака обеспечили себе неплохие дивиденды на годы вперед: только в том же 2014 году суммарно для компаний Teteos и Ventolor они составили почти $45 млн", – говорят авторы проекта.

По данным "Схем", этот завод поставляет свою продукцию в США и оккупированный Крым. СНБО заявляло, что горючим этого предприятия заправляются российские танки боевиков на Донбассе. 

Вадим Ребрина
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Тарас Козак Донбасс виктор медведчук
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