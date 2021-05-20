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Суд разрешил арест депутата ОПЗЖ Козака

20.05.2021, 14:26
Суд разрешил арест депутата ОПЗЖ Козака - Фото
Тарас Козак (Фото - скриншот из видео 112 Украина - Youtube)

Печерский районный суд дал разрешение на задержание соратника одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины. 

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Таким образом, СБУ получила разрешение на арест Козака – его ранее объявили в розыск. Сейчас продолжается досудебное следствие. 

"СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором", – говорится в сообщении.

  • 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
  • По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
  • Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
  • Козак не явился на заседание суда по делу о госизмене. Медведчук сказал, что он на лечении в Беларуси
Станислав Стороженко
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Тарас Козак сбу виктор медведчук Печерский суд ОПЗЖ
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