Суд разрешил арест депутата ОПЗЖ Козака

Печерский районный суд дал разрешение на задержание соратника одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины.

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Таким образом, СБУ получила разрешение на арест Козака – его ранее объявили в розыск. Сейчас продолжается досудебное следствие.

"СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором", – говорится в сообщении.

Станислав Стороженко

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