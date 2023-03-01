Служба безопасности Украины опубликовала видео с уничтожением вражеских танков.

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Две группы сотрудников Центра спецопераций ЦСО "А" на Луганском направлении с помощью дронов устроили "ночную охоту" на бронетехнику оккупантов и за ночь уничтожили шесть танков.

В Украине уничтожено около половины российского парка танков Т-72Б и Т-72Б3М – IISS.

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Сергій Бережний

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