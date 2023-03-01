Служба безопасности Украины опубликовала видео с уничтожением вражеских танков.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Две группы сотрудников Центра спецопераций ЦСО "А" на Луганском направлении с помощью дронов устроили "ночную охоту" на бронетехнику оккупантов и за ночь уничтожили шесть танков.
- В Украине уничтожено около половины российского парка танков Т-72Б и Т-72Б3М – IISS.
Смотрите также: Воины 72 бригады ВСУ подбили танк и БМП в районе Угледара. Россияне спешно убегали — видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев • LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии