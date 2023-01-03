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"Слухи идут, что полная мобилизация будет. И будем наступать" – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 19:47
Видео: ГУР
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Российские оккупанты, ссылаясь на "разные источники", утверждают, что в РФ может быть объявлена всеобщая мобилизация. Очередной перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В разговоре двух оккупантов один из них сказал: "Слухи идут, и причем из разных источников, что полная мобилизация будет. То ли перед Новым годом, то ли сразу после <…> И ждем наступления оттуда, и сами будем наступать".

Также россиянин пожаловался на действия командования оккупантов, которое отправляет на передовую через неделю после ранения.

Оккупант рассказал о бегстве россиян с двух позиций, о нехватке людей, техники и вооружения, но при этом российское командование пытается отправлять россиян на штурм.

"Рота одна готова – 30 человек. А остальные – ни***. Бухают, местные их там потравили", – пожаловался оккупант.

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Оксана Житнюк
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