Российские оккупанты, ссылаясь на "разные источники", утверждают, что в РФ может быть объявлена всеобщая мобилизация. Очередной перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В разговоре двух оккупантов один из них сказал: "Слухи идут, и причем из разных источников, что полная мобилизация будет. То ли перед Новым годом, то ли сразу после <…> И ждем наступления оттуда, и сами будем наступать".

Также россиянин пожаловался на действия командования оккупантов, которое отправляет на передовую через неделю после ранения.

Оккупант рассказал о бегстве россиян с двух позиций, о нехватке людей, техники и вооружения, но при этом российское командование пытается отправлять россиян на штурм.

"Рота одна готова – 30 человек. А остальные – ни***. Бухают, местные их там потравили", – пожаловался оккупант.

19 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил объявления в России всеобщей мобилизации.

20 декабря Путин поручил создать "рабочую группу органов власти и организаций" по вопросам мобилизации.

Начальник ГУР Буданов заявил, что в России мероприятия по мобилизации не прекращались, но масштабная волна начнется в начале января.

Читайте также: Качество второй волны мобилизованных в РФ может быть еще хуже – Силы обороны Эстонии

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.