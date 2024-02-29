Государственное бюро расследований сообщило о завершении следствия по уголовному производству в отношении народного депутата. По данным правоохранителей, политик совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Житомирской области: если бы он не превысил скорость и своевременно затормозил, то потерпевшая могла бы покинуть проезжую часть. Источник LIGA.net в ГБР подтвердил, что речь идет о деле нардепа от Батьківщини Андрея Николаенко. Народному избраннику грозит до восьми лет тюрьмы.

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Правоохранители отмечают, что ДТП произошло около десяти утра 3 ноября 2023 года на трассе Киев-Чоп в селе Березовка Житомирского района – автомобиль, за рулем которого находился нардеп, наехал на пешехода.

По данным следствия, депутат вопреки требованиям ПДД ехал из Киева во Львов с превышением разрешенной скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия (это видео в начале новости).

ГБР отмечает, что это превышение подтвердила и фототехническая экспертиза.

В то же время, заявляет ведомство, 18-летняя местная жительница перебегала проезжую часть в селе – водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточные меры для уменьшения скорости "вплоть до остановки транспортного средства" и допустил наезд на потерпевшую умершую на месте происшествия от полученных повреждений.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Следствие установило следующее: если бы водитель соблюдал требования ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременно затормозил, то это позволило бы потерпевшей покинуть пределы проезжей части.

Также ГБР отмечает, что подозреваемый "систематически привлекался к административной ответственности" патрульной полицией за превышение скорости, в частности, только в течение 2022-2023 годов ему вынесли 22 постановления о привлечении к админответственности.

Нардеп подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего.

Фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы.

Следователи ГБР открыли материалы производства для ознакомления.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

В день ДТП 3 ноября Полиция области сообщала, что предварительно водитель Mercedes-Benz GLE, двигаясь в направлении города Чоп в крайней левой полосе, совершил наезд на 18-летнюю девушку – от полученных травм она погибла на месте. Правоохранители не называли имя нардепа. Впрочем, Николаенко впоследствии сам подтвердил, что попал в аварию.

6 ноября нардеп получил подозрение в нарушении ПДД, сообщили в Офисе генпрокурора.

9 ноября Николаенко был приговорен круглосуточный домашний арест, 29 декабря суд заменил его на личное обязательство.

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