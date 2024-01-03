Смертельна ДТП. Нардепу Ніколаєнку змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання

Фото: Поліція Житомирщини

Нардепу від Батьківщини Андрію Ніколаєнку змінили запобіжний захід — із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання. Його підозрюють у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинула 18-річна дівчина. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу Печерського суду міста Києва.

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Відповідну ухвалу слідчого судді прийняли 29 грудня 2023 року: підозрюваному відмовили у задоволенні клопотання про домашній арешт та застосували новий запобіжний захід – особисте зобов'язання.

Згідно з цим, на Ніколаєнка поклали відповідні обов'язки: зокрема, не змінювати місце проживання та роботи без повідомлення слідчого, прокурора або суду, а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон та інші документи, які дають йому право виїзду за кордон, йдеться у документі.

Цей запобіжний захід обрали до 6 лютого 2024 року, попередній захід мав діяти до 4 січня, зазначає Суспільне.

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ДТП сталася 3 листопада на трасі у Житомирській області. Поліція області повідомляла, що, попередньо, водій Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі, здійснив наїзд на 18-річну дівчину – від отриманих травм вона загинула на місці. Правоохоронці не називали ім'я нардепа. Втім, Ніколаєнко згодом сам підтвердив, що потрапив у аварію.

6 листопада нардеп отримав підозру у порушенні правил дорожнього руху, повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередніми даними слідчих, Ніколаєнко перевищив дозволену максимальну швидкість руху, тим самим порушивши ПДР.

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