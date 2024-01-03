Смертельное ДТП. Нардепу Николаенко изменили меру пресечения на личное обязательство

Фото: Полиция Житомирской области

Нардепу от Батькивщины Андрею Николаенко изменили меру пресечения — с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Его подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 18-летняя девушка. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на пресс-службу Печерского суда города Киева.

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Соответствующее постановление следственного судьи приняли 29 декабря 2023 года: подозреваемому отказали в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте и применили новую меру пресечения – личное обязательство.

Согласно этому, на Николаенко возложили соответствующие обязанности: в частности, не менять место жительства и работы без уведомления следователя, прокурора или суда, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие ему право выезда за рубеж, говорится в документе.

Эта мера пресечения избрана до 6 февраля 2024 года, предыдущая мера должна была действовать до 4 января, отмечает Суспильне.

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ДТП произошло 3 ноября на трассе в Житомирской области. Полиция области сообщала, что, предварительно, водитель Mercedes-Benz GLE, двигаясь в направлении города Чоп в крайнем левом ряду, совершил наезд на 18-летнюю девушку – от полученных травм она погибла на месте. Правоохранители не называли имя нардепа. Но Николаенко впоследствии сам подтвердил, что попал в аварию.

6 ноября нардеп получил подозрение в нарушении ПДД, сообщили в Офисе генпрокурора.

По предварительным данным следователей, Николаенко превысил разрешенную максимальную скорость движения, тем самым нарушив ПДД.

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