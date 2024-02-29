Державне бюро розслідувань повідомило про завершення слідства у кримінальному провадженні щодо народного депутата. За даними правоохоронців, політик вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Житомирщині: якби він не перевищив швидкість та своєчасно загальмував, то потерпіла могла б залишити проїжджу частину. Джерело LIGA.net у ДБР підтвердило, що йдеться про справу нардепа від Батьківщини Андрія Ніколаєнка. Народному обранцю загрожує до восьми років тюрми.

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Правоохоронці зазначають, що ДТП трапилася близько десятої ранку 3 листопада 2023 року на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району – автомобіль, за кермом якого перебував нардеп, наїхав на пішохода.

За даними слідства, депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху їхав із Києва до Львова з перевищенням дозволеної швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія (це відео на початку новини).

ДБР зауважує, що це перевищення підтвердила й фототехнічна експертиза.

У той самий час, заявляє відомство, 18-річна місцева жителька перебігала проїзну частину в селі – водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості "аж до зупинки транспортного засобу" та допустив наїзд на потерпілу, котра померла на місці події від отриманих ушкоджень.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Слідство встановило наступне: якби водій дотримувався вимог ПДР щодо руху з допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасно загальмував, то це надало б можливість потерпілій залишити межі проїжджої частини.

Також ДБР зазначає, що підозрюваний "систематично притягався до адміністративної відповідальності" патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема, лише впродовж 2022-2023 років йому винесли 22 постанови про притягнення до адмінвідповідальності.

Нардеп підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Фігуранту загрожує до восьми років тюрми.

Слідчі ДБР відкрили матеріали провадження для ознайомлення.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

У день ДТП 3 листопада Поліція області повідомляла, що, попередньо, водій Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі, здійснив наїзд на 18-річну дівчину – від отриманих травм вона загинула на місці. Правоохоронці не називали ім'я нардепа. Втім, Ніколаєнко згодом сам підтвердив, що потрапив у аварію.

6 листопада нардеп отримав підозру у порушенні правил дорожнього руху, повідомили в Офісі генпрокурора.

9 листопада Ніколаєнку присудили цілодобовий домашній арешт, 29 грудня суд замінив його на особисте зобов'язання.

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