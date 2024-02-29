Смертельна ДТП з нардепом за кермом. ДБР завершило слідство: деталі, відео, фото
Державне бюро розслідувань повідомило про завершення слідства у кримінальному провадженні щодо народного депутата. За даними правоохоронців, політик вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Житомирщині: якби він не перевищив швидкість та своєчасно загальмував, то потерпіла могла б залишити проїжджу частину. Джерело LIGA.net у ДБР підтвердило, що йдеться про справу нардепа від Батьківщини Андрія Ніколаєнка. Народному обранцю загрожує до восьми років тюрми.
Правоохоронці зазначають, що ДТП трапилася близько десятої ранку 3 листопада 2023 року на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району – автомобіль, за кермом якого перебував нардеп, наїхав на пішохода.
За даними слідства, депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху їхав із Києва до Львова з перевищенням дозволеної швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія (це відео на початку новини).
ДБР зауважує, що це перевищення підтвердила й фототехнічна експертиза.
У той самий час, заявляє відомство, 18-річна місцева жителька перебігала проїзну частину в селі – водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості "аж до зупинки транспортного засобу" та допустив наїзд на потерпілу, котра померла на місці події від отриманих ушкоджень.
Слідство встановило наступне: якби водій дотримувався вимог ПДР щодо руху з допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасно загальмував, то це надало б можливість потерпілій залишити межі проїжджої частини.
Також ДБР зазначає, що підозрюваний "систематично притягався до адміністративної відповідальності" патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема, лише впродовж 2022-2023 років йому винесли 22 постанови про притягнення до адмінвідповідальності.
Нардеп підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.
Фігуранту загрожує до восьми років тюрми.
Слідчі ДБР відкрили матеріали провадження для ознайомлення.
- У день ДТП 3 листопада Поліція області повідомляла, що, попередньо, водій Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі, здійснив наїзд на 18-річну дівчину – від отриманих травм вона загинула на місці. Правоохоронці не називали ім'я нардепа. Втім, Ніколаєнко згодом сам підтвердив, що потрапив у аварію.
- 6 листопада нардеп отримав підозру у порушенні правил дорожнього руху, повідомили в Офісі генпрокурора.
- 9 листопада Ніколаєнку присудили цілодобовий домашній арешт, 29 грудня суд замінив його на особисте зобов'язання.
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