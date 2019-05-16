СМИ показали роскошную квартиру супруги Зеленского в Крыму: видео

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Квартира находится в доме, который расположен по одному адресу с памятником архитектуры национального значения - Ливадийским дворцом

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Журналисты нашли в оккупированном Крыму элитную квартиру Елены Зеленской, супруги новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которую она купила в 2013 году по выгодной цене у бывшего депутата, олигарха и экс-совладельца Брокбизнесбанка Александра Буряка. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сказано, что пентхаус в Ливадии (Большая Ялта) расположен в жилом комплексе Император, по одному адресу с Ливадийским дворцом. Жилой дом выполнен в дворцовом стиле с колоннами, панорамными окнами, декоративной отделкой балконов и главного входа.

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Ранее в пресс-службе Зеленского заверили, что его супруга купила недвижимость в Крыму "в полном соответствии с действующим законодательством Украины" и по рыночной цене.

Фото: Крым.Реалии

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Теги: Владимир Зеленский, Крым, квартира, Елена Зеленская
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