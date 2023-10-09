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ССО устроили "жатву" на Запорожье. Видео уничтожения артиллерии, РСЗО и РЭБ армии России видео

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 08:16
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Силы специальных операций помогли уничтожить ряд техники россиян и живую силу в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.

Командование заявляет, что операторы ССО устроили "нешуточную жатву" на Запорожском направлении.

Благодаря профессиональной аэроразведке артиллеристы Сил обороны уничтожили технику и живую силу врага.

Спецназовцы корректировали огонь и наводили на цели.

За несколько дней были уничтожены артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, специальная техника, пехота, автомобили и средство радиоэлектронной борьбы. 

  • Служба безопасности Украины поразила комплекс противовоздушной обороны оккупантов С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ. Об этом сообщают источники LIGA.net в СБУ. Видео распространяют россияне в соцсетях.
  • ВСУ уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2" в Донецкой области. Это первый задокументированный случай, сообщили в Ракетных войсках и артиллерии ВСУ.
  • В августе реактивные подразделения Сил обороны уничтожили уникальную мобильную береговую радиолокационную станцию "Предел-Е" в Херсонской области.

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Дмитрий Гриниченко
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