Силы специальных операций помогли уничтожить ряд техники россиян и живую силу в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.
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Командование заявляет, что операторы ССО устроили "нешуточную жатву" на Запорожском направлении.
Благодаря профессиональной аэроразведке артиллеристы Сил обороны уничтожили технику и живую силу врага.
Спецназовцы корректировали огонь и наводили на цели.
За несколько дней были уничтожены артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, специальная техника, пехота, автомобили и средство радиоэлектронной борьбы.
- Служба безопасности Украины поразила комплекс противовоздушной обороны оккупантов С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ. Об этом сообщают источники LIGA.net в СБУ. Видео распространяют россияне в соцсетях.
- ВСУ уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2" в Донецкой области. Это первый задокументированный случай, сообщили в Ракетных войсках и артиллерии ВСУ.
- В августе реактивные подразделения Сил обороны уничтожили уникальную мобильную береговую радиолокационную станцию "Предел-Е" в Херсонской области.
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