RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ССО влаштували "жнива" на Запоріжжі. Відео знищення артилерії, РСЗВ та РЕБ армії Росії видео

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 08:16
Знищення техніки росіян на Запоріжжі
Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну
Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео

Сили спеціальних операцій допомогли знищити низку техніки росіян та живу силу у Запорізькій області. Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО.

Командування заявляє, що оператори ССО влаштували "неабиякі жнива" на Запорізькому напрямку.

Завдяки професійній аеророзвідці артилеристи Сил оборони знищили техніку та живу силу ворога.

Спецпризначенці коригували вогонь і наводили на цілі.

За кілька днів було знищено артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, спеціальну техніку, піхоту, автомобілі та засіб радіоелектронної боротьби.

  • Служба безпеки України вразила комплекс протиповітряної оборони окупантів С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області РФ. Про це повідомляють джерела LIGA.net у СБУ. Відео розповсюджують росіяни в соцмережах.
  • ЗСУ знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглебск-2" у Донецькій області. Це перший задокументований випадок, повідомили у Ракетних військах та артилерії ЗСУ.
  • У серпні реактивні підрозділи Сил оборони знищили унікальну мобільну берегову станцію радіолокації "Предел-Е" в Херсонській області.

Читайте також: Новітні російські танки "Прорив" наступали, але наїхали на міни і були спалені – відео

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаартилеріявтратинаступЗапорізька областьссо
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 