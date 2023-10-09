Сили спеціальних операцій допомогли знищити низку техніки росіян та живу силу у Запорізькій області. Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО.

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Командування заявляє, що оператори ССО влаштували "неабиякі жнива" на Запорізькому напрямку.

Завдяки професійній аеророзвідці артилеристи Сил оборони знищили техніку та живу силу ворога.

Спецпризначенці коригували вогонь і наводили на цілі.

За кілька днів було знищено артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, спеціальну техніку, піхоту, автомобілі та засіб радіоелектронної боротьби.

Служба безпеки України вразила комплекс протиповітряної оборони окупантів С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області РФ. Про це повідомляють джерела LIGA.net у СБУ. Відео розповсюджують росіяни в соцмережах.

у СБУ. Відео розповсюджують росіяни в соцмережах. ЗСУ знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглебск-2" у Донецькій області. Це перший задокументований випадок, повідомили у Ракетних військах та артилерії ЗСУ.

У серпні реактивні підрозділи Сил оборони знищили унікальну мобільну берегову станцію радіолокації "Предел-Е" в Херсонській області.

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