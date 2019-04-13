"Старался быть мужиком". Зеленский объяснил свое поведение на 1+1

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил свое поведение во время телефонного разговора с кандидатом Петром Порошенко в эфире 1+1 тем, что "старался быть мужиком". Так он заявил Радио Свобода.

"Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, такой, как я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК Олимпийский. Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, "быть мужиком". Поэтому я стоял на своем", - сказал Зеленский, объясняя свою реакцию на предложение Порошенко встретиться 14 числа.

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Таким образом он напомнил о видеообращении Петра Порошенко 5 апреля, в котором тот призвал его «быть мужиком» и прийти на дебаты, не ища отговорок.

11 апреля в эфире передачи Право на власть Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас".

Через некоторое время ответ был получен. Журналистка Наталья Мосейчук заявила, что Зеленский прийти не может, потому что едет во Францию.

Далее телеканал включил трансляцию телефонного разговора с Зеленским. Тот позвал Порошенко на дебаты на Олимпийский 19 апреля.

Между Порошенко и Зеленским произошла перепалка, и в конце концов Зеленский положил трубку.