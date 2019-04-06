Сюр. Актер, бравший анализы у Зеленского: Мечтал стать врачом

Сотрудник клиники Eurolab, который вчера, 5 апреля, брал анализ крови у кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявил, что был оцень доволен, когда ему поручили это задание. Соответствующее видеообращение размещено в Facebook клиники.

Напомним, вчера выяснилось, что сотрудник Eurolab, массажист Владислав Кирякулов снялся в сериале "Сваты" и принял участие в кулинарном телешоу Мастер Шеф.

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В видеообращении Кирякулов рассказал о своем медицинском образовании, опыте работы в клинике и уважении к Зеленскому.

"Я очень уважаю и люблю творчество Зеленского Владимира Александровича. Мне было очень приятно, когда мне доверили брать биологический материал у Владимира Александровича Зеленского. У меня была мечта стать актером и врачом", - отметил он.

Вчера вечером в Facebook кандидата в президенты опубликовали результаты его анализа на наркотические вещества. При этом на фото бланка с результатами изначально была указана дата взятия материалов – 2 апреля. Хотя известно, что анализы Зеленский сдавал 5 апреля утром.

В штабе кандидата LIGA.net заявили, что измененная дата сдачи анализов – это ошибка лаборатории.

Eurolab заставил сотрудницу лаборатории записать видеообращение с извинением перед Зеленским и заверенями, что результаты анализов достоверны.