Тимошенко записала обращение к Зеленскому и Порошенко: видео

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Лидер Батькивщины говорит, что увидела на канале 1+1 в нервном диалоге кандидатов "разрушение статуса поста президента и унижение государства"

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Президенту Петру Порошенко не нужно участвовать в чужом шоу, а его сопернику Владимиру Зеленскому следует перестать "уничтожать честь и гордость президентского статуса". С такими советами к обоим кандидатам на выборах главы государства обратилась через Facebook не вышедшая во второй тур Юлия Тимошенко.

Лидер Батькивщины начала с того, что равноудалилась от обоих, и заявила, что перепалка в эфире канала 1+1 "больно ранит душу всем украинцам". 

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"Я сейчас хочу обратиться к Петру Алексеевичу. Я знаю, что часть людей в Украине верит в то, что вы сделали часть добрых дел для нашей страны. И потому в это тяжелое для вас время я просто советую вам не становиться частью чужого шоу. Держать президентскую планку. И как бы трудно не было, защитить статус поста президента и статус государства", - сказала она.

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Также политик обратилась к Зеленскому.

"Если вы мечтаете занять эту должность, берегите достоинство и честь этой должности. Не нужно устраивать бои вокруг нее. И не нужно в борьбе за право стать президентом уничтожать честь и гордость президентского статуса", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, когда Зеленский "бросил трубку практически в лицо действующему президенту", она "увидела, какой это был стресс для президента".

"Зная о его проблемах со здоровьем... У него просто пересохло во рту и он не мог дальше говорить... Нужно просто быть людьми", - сказала нардеп.

Тимошенко призвала "уметь вовремя подать друг другу глоток воды" и перейти к "возрождению и созиданию Украины".

Вчера вечером Порошенко пришел на лояльный, как он считает, к сопернику телеканал 1+1 и вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас". Тот подключился по телефону, но через несколько минут отсутствующего диалога оборвал разговор и бросил трубку. Позднее у Зеленского оправдали его поведение тем, что на него "выливается большой объем грязи".

31 март первый тур закончился с таким результатом: Зеленский - 30,24%, Порошенко - 15,95%, Тимошенко - 13,40%.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, юлия тимошенко
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