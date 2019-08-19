Трансляция брифинга Зеленского и Нетаньяху: видео

Президент Владимир Зеленский проводит совместный брифинг с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Израильский премьер прибыл в Украину в ночь на 19 августа.

В официальной программе визита говорится, что в 15:20 запланировано участие президента Украины и премьер-министра Израиля в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра, которые состоятся на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Ранее Нетаньяху заявил, что собирается говорить с президентом Украины об экономических отношениях и пенсионном соглашении.

Видео: Радио Свобода.