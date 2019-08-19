Трансляция брифинга Зеленского и Нетаньяху: видео

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Премьер-министр Израиля в ночь на 19 августа прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом

Президент Владимир Зеленский проводит совместный брифинг с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Израильский премьер прибыл в Украину в ночь на 19 августа. 

В официальной программе визита говорится, что в 15:20 запланировано участие президента Украины и премьер-министра Израиля в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра, которые состоятся на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Ранее Нетаньяху заявил, что собирается говорить с президентом Украины об экономических отношениях и пенсионном соглашении. 

Видео: Радио Свобода.

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Теги: Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, трансляция, брифинг, стрим
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