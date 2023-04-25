В районе Бахмута воины 45 отдельной артиллерийской бригады поразили танк российских оккупантов вместе с экипажем. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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Военные заявляют, что на Бахмутском направлении был "отминусован" очередной вражеский танк.

На записи можно увидеть попадание артиллерии по боевой машине россиян, а также поражение экипажа танка.

Утром Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что противник наступает в районе Бахмута, идут тяжелые бои за город, за сутки враг пытался нанести удары в направлении Новомарково и Хромово (дороги на Часов Яр).

Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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