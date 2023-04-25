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У Бахмута артиллеристы 45 бригады поразили танк россиян вместе с экипажем — видео ударов видео

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 08:19
Поражение танка под Бахмутом (Фото: скриншот с видео)
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В районе Бахмута воины 45 отдельной артиллерийской бригады поразили танк российских оккупантов вместе с экипажем. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

Военные заявляют, что на Бахмутском направлении был "отминусован" очередной вражеский танк.

На записи можно увидеть попадание артиллерии по боевой машине россиян, а также поражение экипажа танка.

Утром Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал, что противник наступает в районе Бахмута, идут тяжелые бои за город, за сутки враг пытался нанести удары в направлении Новомарково и Хромово (дороги на Часов Яр). 

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Дмитро Гриниченко
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