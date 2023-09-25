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Удар GMLRS "ослепил" оккупантов: видео поражения наблюдательного пункта россиян на юге видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 10:23
Видео: соцсети
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Украинская аэроразведка показала кадры поражения наблюдательного пункта россиян на южном направлении. По военной цели был нанесен удар реактивным снарядом из установки М142 HIMARS.

Какая бригада или подразделение отработали по российским глазам, не указано, однако известно, что это произошло на Запорожском направлении неподалеку от временно оккупированного Токмака.

Кадры поражения наблюдательного пункта оккупантов снял украинский дрон. На ролике видно, как точно по цели прилетает снаряд GMLRS. Следствие работы украинских воинов – рост "гриба" с позиции врага и разлет обломков по всему периметру.

Смотрите также: Комплекс "ШАРК" корректирует удар GMLRS по ЗРК "Бук" россиян: ракеты скачут по полям – видео

Милана Головань
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войнапотериюгHIMARS
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