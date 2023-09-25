Украинская аэроразведка показала кадры поражения наблюдательного пункта россиян на южном направлении. По военной цели был нанесен удар реактивным снарядом из установки М142 HIMARS.

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Какая бригада или подразделение отработали по российским глазам, не указано, однако известно, что это произошло на Запорожском направлении неподалеку от временно оккупированного Токмака.

Кадры поражения наблюдательного пункта оккупантов снял украинский дрон. На ролике видно, как точно по цели прилетает снаряд GMLRS. Следствие работы украинских воинов – рост "гриба" с позиции врага и разлет обломков по всему периметру.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов считает, что россияне уже бросили последние резервы, чтобы сдержать украинское наступление.

18 сентября сообщалось, что на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.

Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.

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