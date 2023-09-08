На Запорожском направлении системы HIMARS с помощью украинских комплексов аэроразведки "ШАРК" уничтожили и повредили пять боевых машин зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян. Видео удачной отработки по вражеским целям публикует фонд "Повернись живим".

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На ролике экипаж "ШАРК" ищет в полях российские "Буки" и корректирует по ним удары HIMARS.

В первой части видео видно, как по одному из вражеских ЗРК прилетает реактивный снаряд GMLRS, и Бук буквально "разрывает" на части: по полю хаотически разлетаются его ракеты.

Отмечено, что всего один комплекс аэроразведки помог обнаружить, уничтожить или повредить пять боевых машин ЗРК "Бук" на Запорожском направлении.

СПРАВКА. Дрон "ШАРК" может находиться в воздухе до четырех часов, работает при диапазоне температур от -15°C до +50°C и летает со скоростью до 150 км/ч. Его камера с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом может вести адаптивный треккинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.

4 августа 2023 года в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны кое-где прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

Генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.

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